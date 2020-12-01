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Лавров ответил на требование Санду вывести российские войска из Приднестровья

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил избранному президенту Молдавии Майе Санду на требование вывести Оперативную группу российских войск (ОГРВ) из Приднестровья. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства призвал нового молдавского лидера учитывать ранее достигнутые договоренности в вопросе размещения миротворческого контингента в Приднестровье. По словам Лаврова, российские миротворцы находятся там в соответствии с решениями группы «5+2», одобренными ОБСЕ.

«И они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта», — сказал дипломат.

20 ноября бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду, избранная на пост президента страны, заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть полностью выведены российские миротворцы. Через несколько дней она вновь заверила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из региона.

Конфликт в Приднестровье начался в 1990 году, когда ПМР отделилась от Молдавской ССР, так как не поддержала распад СССР. 2 марта 1992 года в регионе начались столкновения между полицией Молдавии и местным ополчением, в результате погибли около тысячи человек, десятки пострадали. Боевые действия продолжались до июля, пока в регион не ввели российский миротворческий контингент. Конфликт находится в стадии «заморозки».

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