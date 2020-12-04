Санду призвала правительство Молдавии уйти в отставку

Избранный президент Молдавии Майя Санду призвала действующее правительство страны уйти в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Санду, у нее состоялся телефонный разговор с премьер-министром страны Ионом Кику. Избранный президент Молдавии сообщила ему, что бюджет, представленный правительством, не способен помочь гражданам страны и содержит схемы, на которых будут зарабатывать коррупционеры.

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«Я сказала ему, что стране нужен другой парламент и другое правительство. Отставка правительства — самый короткий путь к этой цели», — заключила Санду.

Ранее парламент Молдавии лишил Санду части полномочий — депутаты одобрили в финальном чтении законопроект о переподчинении Службы информации и безопасности парламенту страны. Это решение вызвало возмущение парламентской оппозиции, представители которой заблокировали трибуну.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 ноября. Бывший премьер-министр страны Майя Санду получила большинство голосов — 57,75 процента. Ее соперником был действующий глава государства Игорь Додон, за которого проголосовали 42,25 процента избирателей.