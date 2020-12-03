Молдавия отказала США в земле под новое посольство в центре Кишинева

Молдавия отказала США в предоставлении земли под строительство нового посольства в центре Кишинева. Одобренное прежними властями решение было отменено на заседании парламента республики, пишет ТАСС.

Решение утверждено во втором чтении голосами 51 депутата по инициативе крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова. Одобрению этого и ряда других законопроектов пытались воспрепятствовать депутаты от Партии действия и солидарности, а также «Платформы "Достоинство и правда"», которые заблокировали трибуну и физически мешали проведению заседания.

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Вашингтон хотел построить дипломатическое представительство на территории бывшего Республиканского стадиона — решение было принято, когда должность премьер-министра занимал Павел Филип, но было заблокировано президентом Игорем Додоном после возмущения в обществе. Глава государства предлагал построить на этом месте культурный центр или благоустроить парк. Позицию поддержали жители столицы Молдавии.

Ранее сообщалось, что парламент Молдавии лишил избранного президента страны Майю Санду части полномочий. На заседании 3 декабря депутаты одобрили в финальном чтении законопроект о переподчинении Службы информации и безопасности парламенту страны.

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду получила большинство голосов (57,75 процента) избирателей во втором туре президентских выборов, который прошел 15 ноября. Ее соперником был действующий глава государства Игорь Додон, за которого проголосовали 42,25 процента избирателей.

Одной из первых инициатив новоизбранного молдавского лидера стало требование полного вывода российских миротворцев из Приднестровья. По ее словам, это необходимо для урегулирования конфликта в регионе.