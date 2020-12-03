В Молдавии изменится статус русского языка

Парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект, согласно которому статус русского языка изменится. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в Telegram.

В проекте указано, что русский признается языком межнационального общения в Молдавии. Вместе с принятыми поправками в кодекс аудиовизуальных медиауслуг он создает возможность для того, чтобы в стране работали без ограничений российские телеканалы и радиостанции.

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Отмечается, что проект о статусе русского языка инициировала «Партия коммунистов Республики Молдова» проигравшего на выборах президента Игоря Додона.

Ранее молдавское издание Nokta уже писало о поправках, которые разрешат свободное вещание российских каналов в Молдавии. Речь идет о статье кодекса, которая указывает, что в теле- и радиоэфире могут транслироваться информационно-аналитические, военные и политические программы, которые произведены в государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Указанная статья была принята в 2018 году. Таким образом, в Молдавии разрешена трансляция программ, произведенных в странах ЕС, США и Канаде, но не разрешена трансляция программ из России, поскольку Россия не ратифицировала документ. Тогда же, в 2018 году, Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус.