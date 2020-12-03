Санду отказалась считать проблемой свое румынское гражданство

Избранный президент Молдавии Майя Санду отказалась считать проблемой наличие у нее румынского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Это не проблема — иметь два паспорта», — ответила Санду на вопрос местных журналистов, откажется ли она от гражданства Румынии, заняв пост главы государства.

По мнению политика, главное — «работать для страны».

Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон, проигравший выборы, заявил, что двойное гражданство первого лица надо запретить законодательно.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. Санду получила 57,75 процента голосов, Додон — 42,25 процента. Избранный президент потребовала вывести российские войска из Приднестровья и заявила о приоритете курса на вступление в Евросоюз для Молдавии.