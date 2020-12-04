В России оценили требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья

Сенатор Алексей Пушков оценил требование избранного президента Молдавии Майи Санду вывести миротворцев из Приднестровья. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Российский политик обратил внимание, что Санду сделала вывод миротворцев главной темой своей политики. Однако, по его мнению, ее в этом вопросе не поддерживают правительство и парламент страны, а также жители самого Приднестровья, в том числе и 220 тысяч россиян, которые там проживают. «Сотрясая воздух, решения проблемы Санду не найдет», — констатировал Пушков.

20 ноября Майя Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть полностью выведены российские миротворцы. Через несколько дней она вновь заверила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из региона.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Боевые действия в регионе завершились в 1992-м после ввода российского миротворческого контингента, который находится там до сих пор. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 плюс 2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.