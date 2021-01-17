Пенсионерка ударила украинца ножом после игры в снежки возле памятника

В городе Измаил Одесской области Украины пенсионерка ударила ножом мужчину после того, как тот играл с сыном в снежки возле памятника военным. Об этом сообщает региональная полиция в Facebook.

Так, 60-летняя украинка гуляла по городу с мужем и заметила отца с сыном, играющих в снежки, которые летели в сторону памятника. Пара стала спорить с мужчиной, и в ходе конфликта отец ударил супруга пенсионерки. В ответ на это женщина достала нож и воткнула его в спину обидчику.

Сначала правонарушение квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью, однако потом обнаружилось, что нож задел легочную плевру, и теперь пенсионерку обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что пожилой житель украинского Бахмута нанес своему приятелю около 500 ножевых ранений. Товарищи вместе выпивали и в какой-то момент поссорились. Виновник трагедии обвинил собутыльника в краже и множество раз ударил его ножом.