Украине предрекли потерю шести областей

Бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль предрек Украине потерю шести областей. Об этом начальник Главного управления МВД Украины в Крыму в 1997-2000 годах рассказал в эфире интернет-канала «Апостроф», запись доступна на YouTube.

По его словам, проект «Новороссия» еще не закончился. Генерал пояснил, что данный проект включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Поэтому он добавил, что существует вероятность того, что Украина лишится территорий.

Ранее Москаль назвал причину потери Киевом Крыма. По мнению бывшего губернатора, причина заключается в отношении Украины к Крыму. «Украсть кусок земли, построить там хатынку — вот так к Крыму абсолютно относились. Вот так и получилось, что Крым… Когда он вернется и как он вернется, сегодня очень трудно сказать», — заявил он. Он также добавил, что полуостров жил очень бедно: там не было дорог, автозаправок, приличных ресторанов и баз отдыха.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Киев считает это оккупацией.