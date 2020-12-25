Володин ответил на угрозу Киева сорвать проект по опреснению воды в Крыму

Заявление Киева о стремлении сорвать проект по опреснению воды в Крыму говорит лишь о ненависти официальных лиц Украины к жителям полуострова. Так на угрозу ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По словам Володина, Украина всегда демонстрировала «такое отношение» к жителям Крыма и ранее прекратила доступ пресной воды, а теперь хочет оставить население вообще без нее. «Это же надо так ненавидеть людей!» — заявил он.

При этом спикер уверен, что Украина не сможет сорвать проект — он назвал планы Киева очередной иллюзией.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал сорвать проект по опреснению воды для Крыма. Так он отреагировал на высказывание главы региона Сергея Аксенова, который рассказал о привлечении международной компании для внедрения соответствующих технологий. Кулеба заявил, что Украина найдет компанию и будет препятствовать ее работе.

В ответ на это глава комитета по народной дипломатии и международным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель заявил, что у украинских властей «злобная и разрушительная сущность», из-за которой у них возникло желание сорвать опреснение воды. Он назвал политику Киева злобной и злопамятной.

На ситуацию также отреагировал член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Серге Цеков, передает RT. По его словам, ситуация выходит за рамки международных стандартов. Сенатор назвал подобные высказывания вмешательством во внутренние дела России.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов потребностей пресной воды на полуостров поступало через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, однако Украина перекрыла его после референдума 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.