Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на намерения Киева сорвать проект по опреснению воды на полуострове. По его мнению, такое желание продиктовано «злобной разрушительной сущностью» украинских властей, передает РИА Новости.

Гемпель назвал политику Украины злобной и злопамятной, а также сравнил ее с куклой в кукольном театре, которая «делает конвульсивные движения». «Помешать, взорвать, перекрыть — политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал сорвать проект по опреснению воды для полуострова. В России заявили, что все попытки помешать строительству обречены на провал.

Как рассказал глава региона Сергей Аксенов, строительство опреснителей в Крыму планируется начать в январе следующего года. Первые установки будут снабжать водой Симферополь и Ялту. Примерный срок работ — 14-15 месяцев.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.