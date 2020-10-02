На Украине назвали причину потери Крыма

Бывший губернатор Закарпатской области, начальник Главного управления МВД Украины в Крыму в 1997-2000 годах Геннадий Москаль назвал причину потери Киевом полуострова. Запись интервью доступна на YouTube.

По мнению Москаля, причина заключается в отношении Украины к Крыму. «Украсть кусок земли, построить там хатынку — вот так к Крыму абсолютно относились. Вот так и получилось, что Крым… Когда он вернется и как он вернется, сегодня очень трудно сказать», — заявил он.

Москаль добавил, что полуостров жил очень бедно: там не было дорог, автозаправок, приличных ресторанов и баз отдыха.

В сентябре Государственное бюро расследований Украины назвало причины потери Крыма и развала Вооруженных сил страны, в числе которых — «преступное сокращение» армии и уничтожение систем ПВО на полуострове.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Киев считает это оккупацией.

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