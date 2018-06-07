На Украине заявили о потере контроля над Одессой

Депутаты Верховной Рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александру Турчинову с просьбой принять меры из-за потери контроля в Одессе. Об этом у себя в Facebook рассказал парламентарий Игорь Луценко.

По его словам, террор против антироссийских активистов в городе приобретает невиданные масштабы. Он также отметил, что Украина теряет Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс.

Материалы по теме С последующей заморозкой Можно ли урегулировать конфликт между Киевом и Донбассом

Депутат считает, что утрата контроля над городом несет угрозу национальным интересам страны.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!