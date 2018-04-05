Украина оценила стоимость восстановления Донбасса

При возвращении контроля над Донбассом Украине придется потратить на восстановление региона намного больше, чем 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на главу Центра экономического развития, советника президента Украины Петра Порошенко Александра Пасхавера.

Как заявил экономист, в Донбассе нужно восстанавливать не только разрушенную инфраструктуру, а весь социальный спектр жизни людей. «Поэтому общие разговоры, когда фигурируют цифры в этой ситуации, это неправильно. Вы можете посчитать, сколько стоит остановленное производство, но я могу гарантировать вам, что восстановить его будет стоить намного дороже, чем то, что они насчитали (50 миллиардов долларов — прим. «Лента.ру»)», — сказал он.

По словам Пасхавера, на восстановление региона может уйти более 10 лет. «Думаю, что если я назову 10 лет, то это будет очень мало», — сказал он.

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Экономист отметил, что в случае установления контроля в регионе и при закрытой границе Киев «вряд ли бы напрямую стал заниматься восстановлением Донбасса». Он также предложил путь, которым может пойти Украина, чтобы избежать «экономического коллапса». По его словам, нагрузку на бюджет страны может снять создание на территории востока Украины особой экономической зоны.

«То есть мы бы подготовили Донбасс для того, чтобы туда могли входить капиталовложения, сняли бы налоги и так далее. Кроме того, я не сомневаюсь, что западные страны нам помогут это сделать», — сказал он.

Сумму в 50 миллиардов долларов в июле 2017 года озвучил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак. По его мнению, именно столько предварительно составляют прямые убытки страны от вооруженного конфликта на востоке Украины. Старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Андерс Ослунд ранее оценил потери ВВП страны от ситуации в Донбассе и потери Крыма — по его мнению, страна недополучила почти 100 миллиардов долларов с 2014 года.

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