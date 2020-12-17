В Одессе первоклассница «заминировала» школу и ушла играть с котом

Более 400 учеников были эвакуированы из общеобразовательной школы в Одессе из-за анонимного звонка о минировании. О взрывном устройстве сообщила первоклассница, чтобы поскорее пойти домой, пишет «Страна.ua» со ссылкой на национальную полицию региона.

По информации правоохранителей, 17 декабря шестилетняя девочка позвонила на горячий номер 102 и заявила, что на территории школы заложена бомба. Силовики не сразу смогли вычислить личность ребенка и эвакуировали всех учеников. Позже к девочке домой пришла полиция и сотрудники социальной защиты. «Свой поступок ребенок объяснил желанием поскорее пойти домой и поиграть с котиком», — отметили в полиции.

Правоохранители провели с девочкой разъяснительную беседу и указали, что ее поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил специалистов экстренных служб решать несуществующую проблему, когда кто-то действительно мог нуждаться в помощи.

Ранее в Киеве 12-летнему школьнику пришла повестка в армию из-за того, что военкомат перепутал его дату рождения. Мать мальчика решила самолично отправиться на призывной пункт и удостовериться в ошибке, так как посчитала, что доказать по телефону свою правоту не получится.