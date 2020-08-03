Неизвестный пригрозил взорвать бомбу в центре Киева

Национальная полиция Украины ведет переговоры с неизвестным, который пригрозил взорвать бомбу в центре Киева. Об этом сообщает первый замглавы МВД Антон Геращенко в своем Facebook.

По данным Геращенко, мужчина находится в помещении банка, расположенного в здании бизнес-центра «Леонардо». Сотрудники банка покинули помещение, а руководитель отделения остался по собственному желанию для переговоров с предполагаемым террористом.

В городе введена спецоперация «Гром», правоохранители убеждают мужчину сдаться. Выдвигает ли он какие-то требования, неизвестно.

Утром 23 июля полицейские в Полтаве пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне авто. Он достал гранату и взял в заложники оперативника. В ходе переговоров заложника обменяли на начальника главного управления Нацполиции в Полтавской области полковника Виталия Шияна. Злоумышленнику предоставили автомобиль, на котором он вместе с Шияном выехал из города. Выяснилось, что угонщика зовут Роман Николаевич Скрипник. Он родился в 1988 году, воевал в Донбассе до 2019 года, был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Взяв заложника, он требовал от властей не отправлять его в тюрьму.

21 июля дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.