МВД Украины объяснило штурм после задержания террориста

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил штурм сдавшегося террориста Максима Кривоша уже после того, как тот был задержан сотрудниками Национальной полиции. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1», видеозапись доступна в YouTube.

«Методика проведения спецопераций, естественно, имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату, либо же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно "диванным экспертам" было бы на расстоянии», — пояснил заместитель главы МВД Украины.

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Геращенко добавил, что поэтому было принято решение «психологически подавить волю преступника». «Через то, чтобы были произведены выстрелы, шумовые эффекты, (...) чтобы он точно не сделал ничего плохого», — резюмировал он.

Ранее в сети появилось видео, свидетельствующее, что террорист почти две минуты ждал у автобуса своего задержания. Спецназ на БТР прибыл после того, как полицейские надели на Кривоша наручники и отвели его в сторону.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался. Вскоре Зеленский удалил видеозапись из своих соцсетей.

Кривошу предъявлены обвинения по статьям о терроризме, удержании заложников и незаконном хранении оружия.

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