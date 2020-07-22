Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к школьницам
Опальный священник впервые призвал россиян к агрессивным действиям
НПФ захотели больше заработать на пенсионерах
Раскрыт возможный ответ Китая на закрытие консульства в США
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Власти Москвы прокомментировали информацию о всплеске COVID-19 
Российские воспитатели решили наказать мальчиков и насильно надели на них платья
Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР
Деревню в Испании выставили на продажу с огромной скидкой
Российский SSJ-100 ухудшат
Новости партнеров

Захватившему автобус в Луцке предъявили обвинения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница Антона Геращенко в Facebook

Максиму Кривошу, который накануне захватил пассажирский автобус в Луцке, предъявили обвинение. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1». Видеозапись доступна в YouTube.

«Он находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в терроризме, в захвате заложников, в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ», — сказал Геращенко.

При этом он не сомневается, что Кривоша ждет наказание в виде длительного срока лишения свободы.

«Но то, что никто не погиб вчера при захвате заложников, думаю, суд это тоже учтет, но максимальное наказание, которое для него может быть, — это пожизненное заключение, дальше слово за судом», — считает замминистра внутренних дел.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.

Сальто, техно и шансон
Сладкие мальчики, рейвы и Газманов: что слушали россияне, когда рухнул СССР


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине раскритиковали предлагавших устранить террориста «диванных экспертов»
Зеленский объяснил решение выполнить требование террориста
Зеленский раскрыл подробности разговора с террористом
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0120 июля

«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»

Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
13:07Сегодня

В Киеве обнаружили подозрительные чемоданы

12:20Сегодня

МВД Украины объяснило штурм после задержания террориста

11:46Сегодня

На Украине раскритиковали предлагавших устранить террориста «диванных экспертов»

Бывший СССР00:0118 июля

«Абсолютное отсутствие здравого смысла»

Начнется ли новая война с Азербайджаном и есть ли угроза бомбежки АЭС: отвечает МИД Армении
11:13Сегодня

Зеленский объяснил решение выполнить требование террориста

10:22Сегодня

Зеленский раскрыл подробности разговора с террористом

10:13Сегодня

Оппозиция объявила план сопротивления власти Лукашенко

Бывший СССР00:0114 июля

«Атака готовилась»

Советник президента Азербайджана — о причинах и последствиях боев на границе с Арменией
09:35Сегодня

Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста в Луцке попала на видео

03:30Сегодня

Азербайджан опроверг информацию о нападении на армянский боевой пост

02:28Сегодня

Украинский спецназ пропустил момент сдачи террориста

Россия
«Я была потрясена, увидев их за решеткой»
Трех российских врачей обвинили в торговле детьми. Коллеги уверены в их невиновности
Все материалы
Мир
В США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
В чем иностранные спецслужбы снова обвиняют Москву?
В Белом доме рассказали о спасенных Трампом миллионах американцев
В США испугались «тайной полиции» Трампа
МИД прокомментировал слова о ненужном России Иране
«Турция не разжигает огня»
Советник Эрдогана — о российском оружии, Крыме и превращении собора Святой Софии в мечеть
Все материалы
Бывший СССР
На Украине рассказали о психическом состоянии захватившего автобус террориста
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Аваков оценил распиаренный террористом фильм «Земляне»
Террорист захватил автобус с заложниками на Украине
Украинец недоволен системой. Он выдвинул требования к Зеленскому
Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»
Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
Зеленский лично уговорил террориста отпустить заложников
Все материалы
Экономика
Самый богатый человек мира поставил новый рекорд
«Это вообще порвало все что можно»
Как ветеран войны в Чечне создал сервис самой быстрой доставки в России
Работникам «Макдоналдс» в России решили доплатить
Россиян лишили одной из возможностей заработать
Стратегическое отступление
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?
Урожай российских фермеров оказался под угрозой из-за прожорливых гусениц
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Все материалы
Силовые структуры
Филиппинский политик заявил о правах на найденных в Москве суррогатных детей
Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего уголовного дела
Ограбивших дом бывшего главы «Ростсельмаша» и убивших его сестру поймали
Михаил Попков«Мне есть о чем рассказать»
Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
Все материалы
Наука и техника
Обнаружен неизвестный космический феномен
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Названы лучшие игры 2020 года
«Мы заставили фашистов трепетать»
 
США показали работу системы наведения UH-60 Black Hawk
Российский космический аппарат протестируют оборудованием из США и Европы
Возвращение мора
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
Все материалы
Спорт
Петр Ян описал выступление с травмой в чемпионском бою
«Ливерпуль» готов отомстить «Челси». Если ему повезет
«Ливерпуль» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ 22 июля, где смотреть, прогнозы и ставки
Двукратная олимпийская чемпионка оправдала нецензурную брань
Зинаида ВоронинаКрасная королева
Самую красивую гимнастку Союза называли иконой стиля. Почему она умерла в нищете и забвении?
Японцы понадеялись на повторный перенос Олимпийских игр
Расстрел красных
«Арсенал» побеждает «Ливерпуль», а битва за Лигу чемпионов становится все жарче — главное в туре АПЛ
Новичок АПЛ обыграл «Арсенал» и покинул зону вылета
Все материалы
Культура
Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Актер сериала «Достоевский» умер в 34 года
Сальто, техно и шансон
Сладкие мальчики, рейвы и Газманов: что слушали россияне, когда рухнул СССР
Канье Уэст спросил совета у фанатов по поводу предвыборной гонки
«Пришло время зарабатывать»
 
Netflix отменил съемки турецкого сериала с персонажем-геем
Все материалы
Интернет и СМИ
Американские полицейские напали на журналистов Первого канала
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Мужчина нашел проблемы современности на страницах юношеского дневника бабушки
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Ведущей Rambler Group впервые в России стала цифровой аватар Елена
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Доктор Мясников назвал способ избавиться от боли в спине
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет Миддлтон «не выглядеть старой» в одежде королевского дресс-кода
Самая перспективная российская модель показала фото со съемки в ретроавтомобиле
Знаменитости начали одеваться в одинаковые с детьми наряды и запустили флешмоб
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Тело старшей сестры Кардашьян на фото в бикини вдохновило поклонников
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Дикие обезьяны обрушили стену и убили мать и четырех детей
Мужчина пять дней выживал на крыше дома после наводнения
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»
Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
Старушка ударила медведя и обратила его в бегство
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Все материалы
Новый Volkswagen Golf не справился с «лосиным тестом»
Восемь автомобилей для тех, кто действительно умеет водить
Эти машины рождены на гоночном треке, но как-то выбрались на дороги общего пользования…
Появились фотографии серийного Volkswagen Tiguan X
Новый Ford Bronco: 8 соперников возрожденного внедорожника
Есть ли альтернатива самому харизматичному внедорожнику современности?
Ford удвоил объёмы выпуска Bronco из-за ажиотажного спроса
Обсуждаем Bentley Continental GT V8
Редакторы «Мотора» о роскошном купе, которое лишилось четырех цилиндров, но ничего не потеряло
Юбилейный экземпляр Lamborghini Urus отправят в Россию
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы