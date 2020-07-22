Захватившему автобус в Луцке предъявили обвинения

Максиму Кривошу, который накануне захватил пассажирский автобус в Луцке, предъявили обвинение. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1». Видеозапись доступна в YouTube.

«Он находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в терроризме, в захвате заложников, в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ», — сказал Геращенко.

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При этом он не сомневается, что Кривоша ждет наказание в виде длительного срока лишения свободы.

«Но то, что никто не погиб вчера при захвате заложников, думаю, суд это тоже учтет, но максимальное наказание, которое для него может быть, — это пожизненное заключение, дальше слово за судом», — считает замминистра внутренних дел.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.

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