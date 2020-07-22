На Украине раскритиковали предлагавших устранить террориста «диванных экспертов»

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко раскритиковал «диванных экспертов», предлагавших устранить террориста Максима Кривоша, который накануне захватил заложников в автобусе в Луцке. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», видеозапись доступна на YouTube.

По его словам, власть сделала все возможное, чтобы освобождение заложников обошлось без жертв.

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«Все, кто отвечал за операцию, были в очень сложном душевном состоянии. Понятно, что было очень много "диванных экспертов", которые писали в соцсетях, что нужно немедленно штурмовать, что снайпер должен снять террориста. Однако очень легко советовать, сидя у себя на диване», — сказал Геращенко и добавил, что переговоры — залог проведения успешной операции, поэтому власти выбрали именно эту стратегию.

Он также рассказал, что полицейские не присматривали за террористом, дважды отбывавшим наказание за совершение тяжких преступлений, поскольку он вел образ жизни, который не интересовал правоохранителей.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.

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