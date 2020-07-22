Зеленский раскрыл подробности разговора с террористом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с террористом Максимом Кривошем, накануне захватившим заложников в автобусе в Луцке. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Мы с ним говорили 7-10 минут и договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит трех человек, и после этого я запишу видео», — отметил президент.

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По словам Зеленского, террорист пообещал отпустить из автобуса всех заложников через полчаса после того, как видео будет опубликовано в соцсетях.

Он добавил, что Кривош сдержал свое обещание и отпустил людей через 30-40 минут. «Это для меня очевидные шаги, если мы можем что-то сделать без штурма, если не можем рисковать жизнью даже одного человека. (...) Мы имеем результат — все живы», — сказал Зеленский.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.