Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и записал видео с рекомендацией посмотреть фильм «Земляне».
«Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем», — заявил он в своем Facebook.
Предположительно, после этого захвативший заложников Максим Кривош отпустил троих человек.
Дважды судимый Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы первые лица Украины, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко, заявили на камеру, что они «террористы в законе». Отдельное требование террорист выдвинул президенту Владимиру Зеленскому — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем».