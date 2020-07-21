Захвативший автобус с заложниками украинец выдвинул требования Зеленскому

Украинец, захвативший пассажирский автобус в центре Луцка, выдвинул требования к властям страны, в том числе к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Страна.ua».

Мужчина хочет, чтобы первые лица Украины сказали на камеру, что они «террористы в законе». В частности, речь идет о министре внутренних дел Арсене Авакове и бывшем главе государства Петре Порошенко.

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Отдельное требование мужчина выдвинул президенту Зеленскому — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Отмечается, что это документальный фильм о проблеме эксплуатации животных людьми.

Ранее 21 июля в центре Луцка неизвестный взял в заложники около 20 пассажиров автобуса пригородного сообщения. Мужчина именует себя Максим Плохой и заявляет, что он автор книги «Философия преступника».

По предварительной версии, захватчик недоволен системой государственной власти. На всей территории Волынской области введены оперативные планы «Заложник» и «Бумеранг». «Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв», — заявил Зеленский.