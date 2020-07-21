На Украине захватили автобус с заложниками

В центре Луцка на Театральной площади неизвестный захватил автобус с заложниками. Об этом сообщает портал Korrespondent.net.

В салоне находится мужчина, который заявил, что у него есть взрывчатка. По непроверенной информации, он добавил, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.

Территорию площади окружили сотрудники правоохранительных органов. Они утверждают, что это не учения.

В автобусе одно из окон разбито, шторы закрыты. Иногда слышны звуки выстрелов.

1 июня неизвестный мужчина пригрозил взорвать первый метромост через Днепр в Киеве. Правоохранители успешно провели операцию «Гром» и задержали злоумышленника.