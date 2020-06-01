Украинец пригрозил взорвать метромост в Киеве

В Киеве неизвестный мужчина в медицинской маске и с пакетом пригрозил взорвать первый метромост через Днепр. Об этом в понедельник, 1 июня, пишет «Страна.ua».

С «минером» долгое время вели переговоры, в том числе глава Национальной полиции Украины по Киеву Андрей Крищенко.

В то же время правоохранители начали операцию «Гром». Злоумышленника вскоре задержали. О причинах минирования, а также его возможных требованиях пока ничего не известно.

Движение поездов и машин по мосту до сих пор перекрыто. На месте работают отряды специального назначения.

В сентябре 2019 года ветеран боевых действий в Донбассе Алексей Белько остановил движение по мосту на полдня. Он также угрожал взорвать метромост, но в итоге сдался. Суд признал его невменяемым.

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