Выживший в массовом убийстве бойцов Нацгвардии Украины рассказал о трагедии

Вадим Федюнин, единственный выживший в массовом убийстве в селе Новоселица Житомирской области 22 мая, когда арендатор пруда убил семерых человек, в том числе бойцов Национальной гвардии Украины, рассказал свою версию трагедии. Об этом пишет «Страна.ua».

По словам Федюнина, с 58-летним подозреваемым Анатолием Захаренко он и его товарищи не дружили, но были знакомы. Компания неоднократно ездила к нему порыбачить на пруд.

«Нас было восемь человек. Искандер, Рома, Козак — с усами с оселедцем (у него "Расстрига" позывной раньше был), Белый — мой напарник (Белоус), Финн — с Донецка парень, Мамаченко — с Лесного, Москалец — здоровый такой… Все мы — добровольцы, участники войны, в том числе действующие военнослужащие. Все это были мои близкие», — рассказал пострадавший.

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По словам мужчины, он и его товарищи выпивали, «травку покуривали все». Федюнин при этом подчеркнул, что причиной конфликта не являлось вымогательство. «Я как посмотрел, какую пургу запускают по всем каналам, типа, он там за Россию и против атошников (АТО — антитеррористическая операция, так в Киеве до февраля 2018 года называли силовые действия против самопровозглашенных республик Донбасса, — прим. «Ленты.ру»). (...) У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили», — рассказал свидетель убийства.

Федюнин рассказал, что чудом спасся после того, как Захаренко убил его друга, находившегося с ним в одном домике: «То есть человек выстреливает, бежит, сразу, не разворачиваясь, разряжается, перезаряжается, уже выбегает на улицу, начинает разворачиваться. Я бегу за ним, понимаю, что он сейчас развернется — и до свидания. Стрелял он в меня или нет, но звука пули не помню. Я побежал от него в темноту, это все были секунды».

Он добавил, что Захаренко перезаряжал ружье за считаные секунды. Что касается оружия, которое правоохранители нашли у рыбаков, то, по словам Федюнина, оно оставалось в машинах, а на месте убийства появилось уже после происшествия.

Ранее сообщалось, что жертвы перед трагедией припомнили арендатору пруда его российское происхождение и пригрозили изнасилованием из-за того, что он подал заявление в правоохранительные органы на полицейского, регулярно вымогавшего у него деньги. По словам жены Захаренко, конфликт разгорелся из-за слов приезжих о том, что они воевали в Донбассе, а он не пустил своих детей в армию.

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