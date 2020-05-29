На Украине ради погашения кредитов утопили рыбака

В Киеве двое молодых людей убили рыбака, чтобы угнать его машину и продать ее, а деньги потратить на погашение кредитов. Об этом пишет «Страна.ua».

Жертвой преступников стал 44-летний житель украинской столицы. О пропаже киевляина правоохранителям сообщила его жена. По ее словам, он на своей машине поехал на рыбалку и не вернулся домой, телефон был отключен.

«Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото их иномарки, она сказала, что за рулем находился не ее муж. Тогда мы установили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что "Опель" купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов», — рассказал начальник Национальной полиции Украины по Киеву Андрей Крищенко.

Правоохранители изъяли машину, а потом разыскали ее продавца. В итоге им удалось выйти на след двоих мужчин, причастных к исчезновению владельца автомобиля.

По данным следствия, молодые люди выбрали безлюдное место, подстерегли рыбака с автомобилем и напали на него. «Сначала они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты», — сказал Крищенко.

Злоумышленники были задержаны. Ими оказались 21-летний уроженец Луганской области и киевлянин, 1996 года рождения. У них них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства.

25 мая неподалеку от села Троицкое Одесской области в реку Турунчук сорвался автомобиль с двумя рыбаками, они утонули. Погибшие служили в Государственной пограничной службе Украины.

22 мая сообщалось о массовом убийстве в Житомирской области приехавших на рыбалку украинцев, среди которых были военнослужащие Национальной гвардии. Конфликт компании с арендатором пруда, открывшим стрельбу, разгорелся из-за слов приезжих о том, что они воевали в Донбассе, а он не пустил своих детей в армию.

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