Опубликовано видео с места захвата террористом автобуса на Украине

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Опубликована видеозапись с места захвата террористом автобуса в центре Луцка. Кадры появились в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Мужчина, захвативший пассажиров, сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что транспорт заминирован.

Сейчас силовики расширяют зону, куда нет доступа гражданским лицам. Людей оттесняют на 50 метров от ограждения, установленного вблизи захваченного автобуса.

По непроверенной информации, в автобусе пригородного сообщения находится около 20 человек. Он должен был следовать маршрутом Берестечко — Красниловка.

Ранее в соцсетях появилось видео с предполагаемым террористом. «С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду», — говорит на нем мужчина с автоматом и в берете.

Ранее 21 июля сообщалось, что в центре Луцка на Театральной площади неизвестный захватил автобус с пассажирами. По словам руководителя Национальной полиции Украины по Волынской области Юрий Крошко, у мужчины есть оружие и взрывчатка.