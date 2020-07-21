Захвативший автобус украинец пообещал выдвинуть требования в соцсетях

Украинец, захвативший пассажирский автобус в центре Луцка, пообещал выдвинуть требования в соцсетях. Об этом сообщает «Страна.ua».

В Национальной полиции Украины сообщили, что у захватчика есть гранаты и автомат. Мина заложена еще в одном людном месте города.

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Мужчина именует себя как Максим Плохой и заявляет, что он является автором книги «Философия преступника».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что держит ситуацию под контролем. «Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв», — написал он.

Ранее 21 июля в центре Луцка неизвестный взял в заложники около 20 пассажиров автобуса пригородного сообщения. По предварительной версии, террорист недоволен системой государственной власти. На всей территории Волынской области введены оперативные планы «Заложник» и «Бумеранг».