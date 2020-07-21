Украинский захватчик автобуса ранил заложника

Захватчик автобуса в украинском Луцке рассказал о плохом состоянии заложников в телефонном разговоре с местным изданием «Волиньскi Новини».

Злоумышленник ранил одного из удерживаемых, но не уточнил, насколько тяжело. Также в автобусе находятся беременная женщина и ребенок. Все они чувствуют себя плохо, но террорист не собирается их отпускать. «Полиция не идет мне навстречу. Ни одного шага я не видел, одни провокации», — сказал он и повторил свои требования.

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Ранее сообщалось, что террорист все же разрешил передать людям воду. Почти весь день заложники просидели без еды и питья и возможности отойти по санитарным нуждам. Он не подпускает близко полицию и переговорщиков. Дрон, используемый СБУ, он расстрелял, также периодически злоумышленник выбрасывает из окон взрыв-пакеты.

21 июля 45-летний неоднократно судимый Максим Кривош захватил автобус с пассажирами в Луцке. Он требует, чтобы первые лица страны, в том числе глава МВД Арсен Аваков и экс-президент Петр Порошенко, сказали на камеру, что они «террористы в законе». А президент Владимир Зеленский должен записать видеообращение и призвать всех смотреть фильм «Земляне» об издевательствах о животных.

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