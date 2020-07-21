Украинский террорист дал полчаса на выполнение требований и забыл об этом

Террорист, захвативший автобус в украинском Луцке, заставил заложницу позвонить журналистам одного из крупнейших телеканалов «Перший» и поторопить властей с выполнением требований. Об этом сообщает канал «Новое время».

Речь идет о требовании выпустить видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал бы посмотреть всех фильм «Земляне» об издевательствах над животными.

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«Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам», — сказала заложница по имени Руслана. «Полчаса дали. Уже меньше осталось», — добавила она. Однако с тех пор прошло уже два часа, и захватчик, похоже, забыл об этом, так и не предприняв никаких мер.

Более того, как передает «Страна.ua», переговорщики наконец убедили его передать заложникам воду. Все это время людей держали без питья и еды и без возможности выйти в туалет.

Автобус с пассажирами днем 21 июля захватил 45-летний гражданин Украины Максим Кривош. Он родился в Оренбургской области России, вырос в Луцке, был дважды судим. Поначалу сообщалось, что он дважды лечился в психиатрической клинике. В МВД не получали информацию о его психическом здоровье. Мужчина выдвинул украинским властям требование — объявить себя «террористами в законе».