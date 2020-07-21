Аваков рассказал о состоянии захваченных в автобусе заложников

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о состоянии заложников, захваченных террористом в автобусе в Луцке. Об этом сообщает УНИАН.

«Люди находятся в нормальном состоянии. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию», — сказал Аваков, находясь на месте событий.

Ранее сообщалось, что удерживающий заложников террорист два раза выстрелил в работающих на месте силовиков и выбросил гранату, которая не сдетонировала. Также на месте ЧП были слышны взрывы.

Автобус 21 июля захватил 45-летний гражданин Украины Максим Кривош. Он родился в Оренбургской области, вырос в Луцке, был дважды судим и лечился в психиатрической клинике. Террорист выдвинул украинским властям требование — объявить себя «террористами в законе».