На месте захвата украинского автобуса с заложниками прогремели взрывы

На месте захвата автобуса с заложниками в украинском Луцке прогремели взрывы, передает «Страна.ua».

Дыма нет, в воздухе видны зеленые вспышки. О пострадавших не сообщается.

Ранее захвативший заложников террорист произвел два выстрела в сторону силовиков и выбросил гранату, которая не сдетонировала.

Автобус в Луцке захватил уроженец Оренбургской области Максим Кривош. Сообщалось, что он вырос в Луцке, но прописан в Ровненской области. Кривош был дважды судим за бандитизм, мошенничество, вымогательство и незаконное обращение с оружием. Он провел в местах лишения свободы около десяти лет и также принудительно лечился в психиатрической клинике.

Кривош потребовал от украинских властей заявить на камеру, что они «террористы в законе», а от президента Владимира Зеленского — прорекламировать фильм «Земляне» 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми.