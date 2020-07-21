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Раскрыто настоящее имя захватившего автобус украинского террориста

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Максим Кривош
Максим Кривош
Фото: страница Антона Геращенко на Facebook

Раскрыто настоящее имя и детали биографии террориста, захватившего автобус с заложниками в украинском Луцке. Об этом сообщают «Волинськi новини» со ссылкой на свои источники.

Преступника, который называл себя Максим Плохой, на самом деле зовут Максим Степанович Кривош. Он родился и вырос в Луцке, но в данный момент прописан в Дубно Ровненской области. Его мать погибла в ДТП.

Кривош отсидел несколько тюремных сроков, принудительно лечился в психиатрической клинике. Знакомые утверждают, что он часто менял телефонные номера и мало рассказывал о себе.

В своей книге «Философия преступника», которая вышла тиражом в 400 экземпляров, Кривош пишет, что учился в духовной семинарии, но за несколько месяцев разочаровался в религии.

Злоумышленник захватил автобус 21 июля. Внутри, по разным данным, находятся от 10 до 20 человек. Террорист выдвинул требования властям: публично признать себя «террористами в законе».

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