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Захвативший автобус с заложниками украинец описал в книге свое уголовное прошлое

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Фото: Tetiana Hrishyna / Reuters

Гражданин Украины, захвативший в заложники пассажирский автобус в Луцке, описал свое уголовное прошлое в книге «Философия преступника». Фрагменты опубликованы в Telegram-канале Readovka.

В тексте говорится, что автор в 17 лет был «главарем банды», «малолетней сволочью», жил с красивой девушкой на пять лет старше, был «при деньгах и в золоте». В 18 лет он получил свой первый срок — шесть лет тюрьмы, которые отсидел «от звонка до звонка». В одном из отрывков преступник отмечает, что единственная власть, которой он готов «безоговорочно подчиниться» — это «власть Любви».

Ранее сообщалось, что террорист, который называет себя Максим Плохой, выдвинул требования властям Украины, в том числе президенту Владимиру Зеленскому. Он хочет, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший глава государства Петр Порошенко сказали на камеру, что они «террористы в законе», а Зеленский призвал всех посмотреть фильм «Земляне» о проблеме эксплуатации животных людьми.

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