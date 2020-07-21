Захвативший автобус с заложниками украинский террорист оказался уроженцем России

Украинец, захвативший автобус с заложниками в городе Луцк, оказался уроженцем России. Об этом сообщил на своей странице Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Максим Кривош родился в 1975 году в поселке Гай Оренбургской области. Он был дважды судим и в совокупности провел в местах лишения свободы около 10 лет, добавил Геращенко.

Первый раз его судили в 1994 году за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное приобретение оружия. Второй раз — в 2005-м за бандитизм, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и незаконное обращение с оружием.

Ранее местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Кривош родился и вырос в Луцке, прописан в Дубно Ровненской области, принудительно лечился в психиатрической клинике.

Захватив заложников, он потребовал от властей признать себя «террористами в законе».