Аккаунты украинского террориста в Twitter и на YouTube заблокировали

Соцсеть Twitter и видеохостинг YouTube заблокировали аккаунты украинского террориста, взявшего в заложники пассажиров автобуса в Луцке. В настоящий момент страницы здлумышленника, который называет себя Максим Плохой, недоступны.

Канал мужчины на YouTube был заблокирован за нарушение принципов сообщества хостинга. Доступа к Twitter его также лишили — действие профиля было приостановлено за нарушения правил соцсети. При этом Telegram-канал террориста по-прежнему доступен.

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Злоумышленник захватил автобус 21 июля. Внутри, по разным данным, находятся от 10 до 20 человек. В своих соцсетях преступник выдвинул требования к украинским властям. В частности, он потребовал от них публично признать себя «террористами в законе».

Отдельно он обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием опубликовать запись следующего содержания: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Отмечается, что это документальный фильм о проблеме эксплуатации животных людьми.

Настоящее имя Максима Плохого — Максим Степанович Кривош. Он родился и вырос в Луцке, прописан в Дубно Ровненской области. Его мать погибла в ДТП. Кривош отсидел несколько тюремных сроков, принудительно лечился в психиатрической клинике. Знакомые утверждают, что он часто менял телефонные номера и мало рассказывал о себе.