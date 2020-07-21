Украинский террорист заявил о беременных и детях в захваченном им автобусе

Украинец, взявший в заложники пассажиров автобуса в Луцке, сообщил, что в салоне автомобиля находится «много людей, есть беременные женщины и дети». Об этом пишет «Страна.ua».

«Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как они себя чувствуют — это уже наше... Это уже пусть государство заботится. Оно же заботится о людях», — заявил террорист и пригрозил взорвать автобус, если силовики попытаются его штурмовать.

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При этом мужчина звонит родственникам заложников, чтобы те связались с журналистами и распространили его требования к украинским властям. Звонок мужу одной из заложниц захватчик начал словами: «Я извиняюсь, что твоя жена с сыном сейчас здесь оказались».

Ранее 21 июля сообщалось, что в центре Луцка неизвестный взял в заложники около 20 пассажиров автобуса пригородного сообщения. На всей территории Волынской области введены оперативные планы «Заложник» и «Бумеранг». На место происшествия прилетел министр внутренних дел Арсен Аваков и бойцы спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа».

По предварительной версии, захватчик недоволен системой государственной власти. Он выдвинул требования к властям Украины, в том числе к президенту Владимиру Зеленскому.