Украинский террорист отказался дать людям воду и пустить их в туалет

Захвативший автобус с людьми в украинском Луцке мужчина отказался передавать заложникам еду и воду. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает «Интерфакс-Украина».

Представитель полиции подтвердил информацию о том, что в автобусе находятся две беременные женщины. По его словам, они в «сложном состоянии», поскольку террорист не дает никому выйти в туалет. «Наверное, насмотрелся разного рода фильмов о захвате заложников и заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу, то он его взорвет», — сказал Геращенко.

На вопрос о том, страдает ли захватчик психическими заболеваниями, представитель МВД ответил, что такой информации нет.

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Ранее Геращенко рассказал, что террорист обстрелял дрон, подлетевший к автобусу, и выбросил наружу какой-то предмет, который взорвался. Злоумышленник заявляет, что заложил в городе еще одну бомбу.

Автобус с пассажирами днем 21 июля захватил 45-летний гражданин Украины Максим Кривош. Он родился в Оренбургской области России, вырос в Луцке, был дважды судим и лечился в психиатрической клинике. Мужчина выдвинул украинским властям требование — объявить себя «террористами в законе».