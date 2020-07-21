Заложница из захваченного украинского автобуса вышла на связь с журналистами

Женщина, которая находится в захваченном автобусе в украинском Луцке, вышла на связь с журналистами сайта «Перший». Об этом сообщает «Страна.ua».

Разговор состоялся в 16:45. Заложница призвала украинские власти и президента Владимира Зеленского выполнить требования Максима Кривоша, который удерживает людей в автобусе.

«Что ему трудно сделать видео, сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео всем тем придуркам. Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось», — сказала Руслана.

Женщина добавила, что Кривош рассердился из-за того, что СМИ написали, что он якобы лечился в психиатрической клинике.

Кривош потребовал, чтобы украинские власти заявили на камеру, что они — «террористы в законе», а Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем».