Из захваченного в Луцке автобуса вышли три заложника

Три заложника вышли из захваченного автобуса в украинском городе Луцк, сообщает «Страна.ua».

Террорист Максим Кривош отпустил беременную женщину, ребенка и бабушку. Советник главы МВД Антон Герашенко сообщил, что с захватившим автобус договорился первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Ранее Кривош заявил по телефону журналистам, что заложники чувствуют себя плохо, один из них ранен.

Дважды судимый Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы первые лица Украины, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко, заявили на камеру, что они «террористы в законе». Отдельное требование преступник выдвинул президенту Владимиру Зеленскому — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем».