Зеленский объяснил решение выполнить требование террориста

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он принял решение выполнить требование террориста Максима Кривоша и записать видео о документальном фильме «Земляне». Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, с террористом почти девять часов беседовали и психологи, и переговорщики, однако он продолжал угрожать, настаивая, чтобы были выполнены его требования.

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«У нас были перерывы во время встречи с президентом Швейцарии [Симонеттой Соммаруга]. Она все понимала, потому что мы хотели знать, что происходит, и держали все на контроле, потому что были немного непонятные требования, из-за чего это происходит. А если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей», — сказал он и добавил, что ему доложили о возможном минировании других объектов в Луцке.

Зеленский отметил, что силовики предлагали провести спецоперацию, которая неизвестно чем бы закончилась.

«Это был бы штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться договориться, чтобы он отпустил людей», — рассказал глава государства.

Ранее 22 июля сообщалось, что Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Кривошем, накануне захватившим заложников в автобусе в Луцке. По словам президента, террорист выполнил обещание отпустить из автобуса всех заложников через полчаса после того, как требование будет выполнено. Позже президент удалил видео о фильме «Земляне» из соцсетей.

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