Украинский автоугонщик отпустил заложника-полицейского и сбежал в лес

Автоугонщик из Полтавы отпустил заложника-полицейского и сбежал в лес. Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Злоумышленник остановил машину на дороге и сбежал. Ведутся его поиски. Заложник не пострадал.

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Утром 23 июля полицейские в Полтаве пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне авто. Он достал гранату и взял в заложники оперативника. В ходе переговоров заложника обменяли на начальника главного управления Нацполиции в Полтавской области полковника Виталия Шияна. Злоумышленнику предоставили автомобиль, на котором он вместе с Шияном выехал из города. Сообщалось, что он движется в сторону Киева.

Выяснилось, что угонщика зовут Роман Николаевич Скрипник. Он родился в 1988 году, воевал в Донбассе до 2019 года, был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Взяв заложника, он требовал от властей не отправлять его в тюрьму.

21 июля в другом украинском городе, Луцке, дважды судимый 45-летний Максим Кривош захватил пассажирский автобус. Он потребовал, чтобы украинские чиновники, в том числе глава МВД Арсен Аваков и экс-президент Петр Порошенко, заявили на камеру, что они «террористы в законе», а Владимир Зеленский призвал всех посмотреть документальный фильм «Земляне». Спустя несколько часов Зеленский записал соответствующее видео, а затем лично поговорил с Кривошем по телефону. Террорист отпустил заложников и сдался.