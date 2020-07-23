Раскрыто требование захватившего полицейского в заложники украинца

Полтавская полиция раскрыла требование автоугонщика, который при попытке задержания захватил в заложники полицейского. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинец требует, чтобы его не сажали в тюрьму. Известно, что у него уже есть судимости.

Утром 23 июля полицейские в Полтаве попытались задержать мужчину, который подозревается в угоне авто. Он достал гранату и взял в заложники одного из силовиков.

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В ходе переговоров начальник уголовного розыска полиции Полтавской области Виталий Шиян обменял себя на захваченного рядового сотрудника. Преступнику предоставили машину, на которой он вместе с Шияном отправился в Киев. Спецоперация по его задержанию продолжается.

Во вторник, 21 июля, в другом украинском городе, Луцке, 45-летний дважды судимый Максим Кривош захватил в заложники автобус с пассажирами. Он потребовал, чтобы украинские высокопоставленные чиновники заявили на камеру, что они «террористы в законе», а президент Владимир Зеленский прорекламировал документальный фильм 2005 года «Земляне» об издевательствах над животными.

Спустя несколько часов требования террориста были частично удовлетворены. Зеленский записал видеообращение, а затем лично вступил в переговоры с Кривошем. Преступник отпустил заложников и сдался властям.