Украинец с гранатой и заложником-полицейским направился в Киев

Украинцец, угрожавший гранатой при попытке задержать его за автоугон, направился на краденой машине в сторону Киева. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Материалы по теме Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе Правдивая ложь Зеленский уступил террористу и спас людей. Почему это было возможно в СССР и невозможно в России?

С ним в салоне находится в качестве заложника высокопоставленный полицейский, начальник главного управления Нацполиции в Полтавской области полковник Виталий Шиян. Он обменял себя на рядового сотрудника, захваченного при попытке задержания.

Злоумышленника сопровождает кортеж автомобилей МВД. Ему дали выехать из города, чтобы не рисковать жизнями горожан. Переговоры с захватчиком ведутся, его цели и мотивы пока неизвестны.

21 июля в Луцке неоднократно судимый и психически нездоровый житель города захватил автобус, где было около 20 человек. Мужчина был хорошо вооружен. Он требовал, чтобы президент Владимир Зеленский выпустил видеообращение с просьбой посмотреть фильм «Земляне» об издевательствах над животными, а другие первые лица страны, в том числе глава МВД Арсен Аваков и экс-президент Петр Порошенко, сказали на камеру, что они «террористы в законе».

Зеленский лично вступил в переговоры с террористом и убедил его выпустить сперва трех человек, а после появления требуемого обращения — остальных заложников. После этого он сдался полиции. В МВД заявили, что у него были сообщники, в том числе одного задержали в Харькове.