Против захватившего автобус в Луцке завели дела по четырем статьям

Против захватившего автобус в Луцке Максима Кривоша завели дела по четырем статьям: ему инкриминируют совершение теракта, захват заложников, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное обращение с оружием. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины на своей странице в Facebook.

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В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.