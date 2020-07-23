На Украине автоугонщик пригрозил полицейским гранатой

В украинском городе Полтава автоугонщик пригрозил полицейским гранатой, передает в четверг, 23 июля, Gordonua.com.
Правоохранительные органы проводят спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне машины. «Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры», — сообщили в пресс-службе регионального управления Национальной полиции.
Жителей города просят держаться как можно дальше от места событий.
21 июля в городе Луцк Волынской области 45-летний дважды судимый Максим Кривош захватил в заложники пассажирский автобус. Он потребовал от высокопоставленных украинских чиновников, чтобы они на камеру признали себя «террористами в законе», а президент Владимир Зеленский прорекламировал документальный фильм «Земляне». Спустя несколько часов Зеленский записал соответствующее видео, террорист отпустил заложников и сдался.