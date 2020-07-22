Участник переговоров с Басаевым оценил решение Зеленского после захвата автобуса

Решение президента Украины Владимира Зеленского согласиться с требованиями захватившего автобус террориста было верным. Об этом изданию Daily Storm заявил бывший депутат Госдумы Юлий Рыбаков, участвовавший в переговорах с террористом Шамилем Басаевым во время захвата больницы в Буденновске в 1995 году.

По словам Рыбакова, в подобных ситуациях для политиков жизнь и здоровье заложников превыше всего. При этом бывший депутат допустил, что такая реакция главы государства может сподвигнуть террористов на новые преступления, поскольку найдутся желающие шантажировать Зеленского.

Материалы по теме Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе

«Понимаю, что в данном случае этому примеру могут последовать другие. Начнут требовать еще чего-то от президента. Все [теракты] нужно решать по обстоятельствам. Речь должна идти непосредственно о работе спецслужб, которым следует предотвращать такие вещи. Всерьез заниматься этим, а не задним числом исправлять собственные ошибки», — сказал Рыбаков.

Также экс-депутат отверг предположение об инсценировке захвата заложников ради политического пиара Зеленского. «Благодаря своему житейскому опыту, знаю природу человеческой психологии и то, что людям нравится конспирологические версии придумывать. Тот, кто это делает, возвышает себя над ситуацией. Но это обычная паранойя», — добавил он.

Ранее в сети появилось видео, свидетельствующее, что террорист почти две минуты ждал у автобуса своего задержания. Спецназ на БТР прибыл после того, как полицейские надели на Кривоша наручники и отвели его в сторону. После этого многие пользователи сети посчитали захват заложников инсценировкой.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался. Вскоре Зеленский удалил видеозапись из своих соцсетей.

Кривошу предъявлены обвинения по статьям о терроризме, удержании заложников и незаконном хранении оружия.