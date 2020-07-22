Участник переговоров с Басаевым оценил решение Зеленского после захвата автобуса

Решение президента Украины Владимира Зеленского согласиться с требованиями захватившего автобус террориста было верным. Об этом изданию Daily Storm заявил бывший депутат Госдумы Юлий Рыбаков, участвовавший в переговорах с террористом Шамилем Басаевым во время захвата больницы в Буденновске в 1995 году.
По словам Рыбакова, в подобных ситуациях для политиков жизнь и здоровье заложников превыше всего. При этом бывший депутат допустил, что такая реакция главы государства может сподвигнуть террористов на новые преступления, поскольку найдутся желающие шантажировать Зеленского.
«Понимаю, что в данном случае этому примеру могут последовать другие. Начнут требовать еще чего-то от президента. Все [теракты] нужно решать по обстоятельствам. Речь должна идти непосредственно о работе спецслужб, которым следует предотвращать такие вещи. Всерьез заниматься этим, а не задним числом исправлять собственные ошибки», — сказал Рыбаков.
Также экс-депутат отверг предположение об инсценировке захвата заложников ради политического пиара Зеленского. «Благодаря своему житейскому опыту, знаю природу человеческой психологии и то, что людям нравится конспирологические версии придумывать. Тот, кто это делает, возвышает себя над ситуацией. Но это обычная паранойя», — добавил он.
Ранее в сети появилось видео, свидетельствующее, что террорист почти две минуты ждал у автобуса своего задержания. Спецназ на БТР прибыл после того, как полицейские надели на Кривоша наручники и отвели его в сторону. После этого многие пользователи сети посчитали захват заложников инсценировкой.
Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался. Вскоре Зеленский удалил видеозапись из своих соцсетей.
Кривошу предъявлены обвинения по статьям о терроризме, удержании заложников и незаконном хранении оружия.