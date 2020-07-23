На Украине автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

В украинском городе Полтаве автоугонщик при задержании взял в заложники полицейского. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает «Страна.ua».

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Утром 23 июля сотрудники уголовного розыска возле здания административного суда пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами, рассказал Геращенко. Злоумышленник достал гранату РГД-5, пригрозил, что подорвет ее, и взял в заложники полицейского.

В ходе переговоров захватчик обменял заложника на начальника местного управления уголовного розыска и отправился с ним в сторону выезда из города на машине, которую ему предоставили. Спецоперация по задержанию продолжается.

21 июля дважды судимый житель Луцка захватил пассажирский автобус и удерживал людей почти целый день. После того, как власти частично выполнили его требования, он отпустил заложников и сдался.