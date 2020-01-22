На Украине прислали повестку в армию 12-летнему школьнику, сообщает издание «Сегодня».

О произошедшем рассказала мать ребенка, жительница Киева Ирина Костюченко. По ее словам, повестку принес утром 21 января дворник. В документе был неверно указан год рождения — 2003-й вместо 2008-го, и искажена буква в фамилии. Костюченко намерена сама явиться в военкомат в назначенное повесткой время, поскольку сомневается, что сможет доказать ошибку по телефону.

В комментариях к посту женщины в социальной сети пользователи рассказали о других случаях, когда повестки отправляли гражданам, не подлежащим призыву, например молодому человеку с ДЦП.

Материалы по теме «Не для того они кровь проливали» Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы

16 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста в стране с 20 до 18 лет. До 20 лет возраст призыва был повышен в 2015 году тогдашним президентом Петром Порошенко.

На юго-востоке Украины с 2014 года идет вооруженный конфликт с вооруженными формированиями Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость после смены власти в стране.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!