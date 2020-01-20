Зеленский почтил память «киборгов»

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших в боях за аэропорт Донецка. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на офис главы государства.

Зеленский возложил цветы к подножию памятного колокола на территории Министерства обороны Украины и пообщался с семьями военных.

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«В Минобороны Украины почтили память героев-"киборгов" — защитников донецкого аэропорта. Колокол памяти раздался 50 раз. (...) Вечная слава украинским героям!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте украинского оборонного ведомства.

16 января Зеленский назвал «киборгов» лучшим примером для всех защитников Украины. По словам главы государства, «даже враг признал» их несокрушимость.

Бои за донецкий аэропорт шли с мая 2014 года по январь 2015-го, в них участвовал в том числе батальон «Спарта» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которым руководил Арсений Павлов (Моторола). Контроль над аэропортом в итоге получила ДНР.

Солдаты ВСУ, оборонявшие аэропорт, получили неофициальное прозвище «киборги», позже его стал использовать даже официальный Киев. Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев снял об этих событиях фильм «Киборги», он вышел на экраны 6 декабря 2017 года.

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