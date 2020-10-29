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Украинец 500 раз ударил ножом своего приятеля

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Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

Пожилой житель украинского Бахмута нанес своему приятелю около 500 ножевых ранений. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 25 октября 2020 года 69-летний житель Бахмута в своей квартире распивал спиртные напитки с товарищем. Между ними возникла ссора, во время которой хозяин обвинил потерпевшего в краже собственного имущества. Злоумышленник повалил мужчину на пол, и, используя кухонный нож, нанес ему более 500 ударов, из которых 35 — проникающие ранения в область грудной клетки, брюшной полости и головы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после совершенного преступления мужчина ушел отдыхать, 50-летний пострадавший скончался от полученных травм.

Правоохранительные органы продолжают досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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